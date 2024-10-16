Киев, 16 октября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Два секретных приложения к украинскому «плану победы» не будут обнародованы. Об этом 16 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде.

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«У оборонного пункта плана есть секретное приложение. К нему имеют доступ страны, обладающие соответствующим военным потенциалом», — пояснил политик.

По его словам, также приложение есть к третьему пункту плана, касающемуся «неядерного сдерживания». С содержимым уже ознакомлены лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы» Украины. Его первым пунктом стало приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, и пятым — использование ВСУ для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Он также не стал включать в список территориальные уступки. Зеленский заявил, что план не является попыткой торговать территорией или суверенитетом страны. Также он предполагает заморозку конфликта, добавил политик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала план главы киевского режима выколачиванием денег. По её словам, Зеленский также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией.