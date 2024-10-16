Москва, 16 октября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Журналистка Наталья Баранова (признана иноагентом) объявлена в розыск. Эта информация следует из её личной карточки, появившейся в среду, 16 октября, в базе МВД РФ.

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«Разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе без уточнения статьи.

Как передавало ИА Регнум, Баранова была внесена в список иноагентов в 2022 году, когда она занимала должность контент-директора просветительского проекта «Теплица социальных технологий». В 2023 году эта организация также получила статус иноагента.