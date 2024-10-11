* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 октября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Комика и телеведущую Татьяну Лазареву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Иван Шилов ИА Регнум Закон об иноагентах

Известно, что иноагент Лазарева несколько лет живёт в Испании.

«Лазарева объявлена в международный розыск», — написало издание, отметив, что уголовное дело против телеведущей было возбуждено в мае 2024 года по результатам проверки после её слов об атаках украинских беспилотников на российские регионы.

По мнению экспертов-лингвистов, в попавших в Сеть высказываниях Лазаревой, содержатся «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

Как сообщало ИА Регнум, МВД в июне 2024 года объявил в розыск Лазареву по уголовной статье.

В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В августе 2023 года Лазарева заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.

Телеведущая также планировала участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Она заявляла, что в её избирательной кампании примут участие еще 44 иноагента, но кто именно, не уточняла.