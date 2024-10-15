Киев, 15 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Вторгшимся в приграничные районы Курской области украинским формированиям приказали готовиться к отступлению на контролируемую киевским режимом территорию. Об этом 15 октября сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

Ashley Chan/Global Look Press

«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом Шарий не уточнил каких-либо подробностей и не назвал свои источники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 октября Генштаб ВСУ пожаловался на сложную ситуацию для украинских боевиков на всей линии боевого соприкосновения. По его данным, сейчас самоё большое количество боестолкновений происходит на кураховском направлении.

Позднее в этот же день стало известно, что ВСУ потеряли в общей сложности свыше 23,1 тыс. бойцов с момента нападения на приграничье Курской области в начале августа. Украинские формирования также потеряли за это время на курском направлении 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортёров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля и большое количество другой военной техники.