Москва, 16 октября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 октября на брифинге, что не будет комментировать сообщение о попытке покушения на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Рамзан Кадыров

Ранее глава республики, комментируя инцидент со стрельбой у офиса Wildberries в Москве, утверждал, что депутаты Государственной думы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Сулейман Керимов планировали заказать его убийство из-за обычной «бизнес-ситуации».

«Мы не комментируем эту ситуацию, если есть угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законами принимают меры», — сказал Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что иных заявлений по подобной ситуации быть не может.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Курбанов опроверг распространяемые слухи о своём участии в подготовке покушения на Кадырова. Он подчеркнул, что всегда относился к семье Кадыровых с глубоким уважением. Депутат выразил надежду, что со временем распространители слухов понесут заслуженное наказание.

На следующий день глава Дагестана Сергей Меликов пообещал поддержать в трудное время сенатора Керимова, а также поблагодарил его за добрые дела.

Конфликт между совладельцами Wildberries возник на фоне решения Татьяны Ким объединить маркетплейс и компанию Russ в совместное ООО «РВБ». В нём 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, также выступающий как исполнительный директор группы Russ. Владислав Бакальчук назвал объединение рэкетом и обратился за помощью к Кадырову.