Москва, 11 октября, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Ризван Курбанов опроверг распространяемые слухи о своём участии в подготовке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом он заявил 11 октября в видеообращении в Telegram-канале.

Duma.gov.ru Ризван Курбанов

Депутат подчеркнул, что всегда относился к семье Кадыровых с глубоким уважением.

«Официально заявляю, что никогда не участвовал в подготовке убийства Кадырова Рамзана Ахматовича, и тому свидетель Всевышний», — добавил Курбанов.

Депутат отметил роль главы Чечни, который достойно продолжил дело своего отца Ахмата Хаджи, и сейчас им много делается для восстановления Чечни, мира на Кавказе и победы на фронте.

Также Курбанов официально заявил, что никогда не имел никакого отношения к компании Wildberries. Он выразил надежду, что со временем распространители слухов понесут заслуженное наказание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее на совещании с командирами и начальниками силового блока Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент у офиса Wildberries в Москве, заявил, что депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов, а также сенатор Сулейман Керимов планировали заказать его убийство из-за обычной «бизнес-ситуации». Глава республики также объявил им «кровную месть», если не докажут свою непричастность к этому.

18 сентября в Москве прозвучали выстрелы в районе главного офиса Wildberries. Основательница компании Татьяна Бакальчук (позже сменила фамилию на девичью — Ким) заявила, что группа вооружённых людей пыталась осуществить рейдерский захват офисов. Сооснователь маркетплейса и муж Татьяны Владислав Бакальчук, в свою очередь, заявил о провокации. По его словам, он в сопровождении полицейских пришёл в офис для переговоров о финансировании новых складов Wildberries, но на него напала служба охраны и неизвестные люди.

Конфликт между совладельцами Wildberries возник на фоне решения Татьяны объединить маркетплейс и компанию Russ в совместное ООО «РВБ». В нём 65% принадлежит Wildberries, а 35% — у компании «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор», а генеральный директор — Роберт Мирзоян, также выступающим как исполнительный директор группы Russ. Владислав Бакальчук назвал объединение рэкетом и обратился за помощью к Рамзану Кадырову.