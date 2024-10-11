Москва, 12 октября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Проект Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и последующие два года подготовили в Минздраве России. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

minzdrav.gov.ru Минздрав РФ

Программа предусматривает увеличение расходов на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно, включая профилактические осмотры, реабилитацию, лечение в стационарах.

Кроме того, Минздрав планирует нарастить объёмы оказания медицинской помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. В ведомстве отметили, что впервые комплексное обследование смогут пройти более 19 млн человек.

Также значительно возрастут объёмы медицинской помощи на проведение отдельных наиболее затратоёмких диагностических исследований.

Как сообщало ИА Регнум, для России ключевым приоритетом является повышение продолжительности жизни, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, ежегодно правительство расширяет программу оказания бесплатной медицинской помощи. Благодаря этому у Минздрава появляется больше возможностей ещё более результативно решать задачи по повышению качества здравоохранения и его доступности в регионе, в каждом городе, посёлке, селе, отметил Путин.