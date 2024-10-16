Хилок, Забайкальский край, 16 октября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Забайкальский краевой суд приговорил жителя города Хилка к пожизненному сроку за жестокое убийство сотрудника полиции. Об этом 16 октября сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Adam Jones

Следствием установлено, что преступник в ночь на 3 июня текущего года в частном доме в селе Смоленка напал на участкового, прибывшего на вызов. Он несколько раз ударил полицейского по лицу, после чего зарубил топором. От полученных ранений 37-летний правоохранитель скончался на месте. Осуждённый же забрал пистолет и машину участкового, загрузив в авто тело последнего. Заставил сожительницу сесть за руль и доехать до города Хилка, где был задержан полицейскими.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что злоумышленник действовал осознанно.

«Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности (ст. 317 УК РФ), в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 226 УК РФ), в угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ), а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Перми правоохранители задержали подозреваемого в убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) Евгения Серёдкина. Предположительно, преступник зашёл на лестничную площадку, где располагается квартира начальника следственного отдела, включил свет в подъезде и позвонил в дверь. Когда Серёдкин открыл её, подозреваемый набросился на него с топором.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).