Пекин, 16 октября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. От отношений Китая и США зависит будущее человечества, заявил 16 октября председатель КНР Си Цзиньпин в приветственном послании участникам встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям.

Li Tao/Global Look Press

«Китайско-американские отношения являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире, они связаны с благополучием двух народов и будущей судьбой человечества», — говорится в послании.

Как отметил Си Цзиньпин, Пекин неизменно выстраивал взаимодействие с Вашингтоном на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Он подчеркнул, что китайская сторона всегда рассматривала успехи обеих стран как «возможности друг для друга». Китай и США должны помогать друг другу развиваться, а не наоборот, заявил глава КНР.

Си Цзиньпин также отметил, что Пекин готов быть партнёром и другом Вашингтона, и выразил мнение, что это сотрудничество принесёт пользу как обоим государствам, так и всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа помощником американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан нанёс визит в Пекин. В ходе встречи с ним Си Цзиньпин призвал Вашингтон к сотрудничеству.

Председатель КНР также заявил, что Пекин постарается поддерживать дружбу, которая существует между китайским и американским народами. При этом Китай будет продолжать защищать свои интересы и суверенитет.

В сентябре официальны представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва и Пекин должным образом отреагируют, если Пентагон разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Японии, как об этом заявил представитель Тихоокеанского командования армии США.