Исламабад, 16 октября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, а также запускают совместные инвестиционные проекты. Об этом 16 октября заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Russian Government/Global Look Press Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

«Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, Россия и Китай усиливают экономическое сотрудничество, мы увеличиваем объёмы взаимной торговли, запускаем совместные инвестиционные проекты», — сказал он в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

По словам Мишустина, партнёрство двух стран в энергетической сфере носит комплексный стратегический характер и охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную отрасли.

Премьер-министр РФ отметил, что в транспортной сфере Россия и Китай наращивают грузоперевозки, повышают пропускную способность пограничных переходов на российско-китайской границе и занимаются созданием новых международных транспортных коридоров. При этом особое внимание уделяется вопросам сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности двух стран.

«Мы искренне дорожим нашими прочными культурными и гуманитарными связями, совместно реализуем мероприятия в рамках наших перекрестных годов культуры России и Китая, которые проводятся по решению наших лидеров», — добавил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября Мишустин прибыл в столицу Пакистана с официальным двухдневным визитом, в рамках которого примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 15 октября в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что военные ведомства двух стран солидарны в оценках происходящих в мире процессов. По его словам, стратегическое партнёрство Москвы и Пекина выстроено благодаря усилиям президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.