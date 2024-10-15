Исламабад, 15 октября, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Пакистана с официальным двухдневным визитом, в рамках которого примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 15 октября сообщила пресс-служба правительства РФ.

Правительство РФ

В аэропорту Мишустина встретились министр обороны, оборонного производства и авиации Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, замглавы МИД республики по европейским делам Шафкат Али-хан, чрезвычайный и полномочный посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали и дипломатические сотрудники российских загранучреждений в Пакистане.

В рамках визита председатель правительства РФ, как ожидается, встретится с премьером Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цяном, премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

16 октября в Исламабаде состоится 23-е заседание Совета главы правительств стран — членов ШОС, в котором также примут участие премьер-министры Белоруссии, Китая, Казахстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, первый вице-президент Ирана и министр иностранных дел Индии. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы развития регионального торгово-экономического сотрудничества, укрепление социально-культурных связей между странами — членами ШОС. По итогам встречи будет опубликовано совместное коммюнике.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля в Астане завершился 24-й ежегодный саммит глав государств ШОС. В рамках заседания совет глав государств ― членов организации принял решение о полноправном членстве Белоруссии, подавшей заявку в июле 2022 года. В настоящее время в организации состоят 10 государств, включая Россию, Китай, Казахстан, Индию, Пакистан, Иран, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссию. Также с ШОС взаимодействуют два государства в статусе наблюдателя и 14 партнёров по диалогу.