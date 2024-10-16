Киев, 16 октября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы России только в течение августа и сентября текущего года освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год. Об этом 15 октября сообщил украинский проект UA War Infographics (UAWI).

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

Согласно сообщению, в первой половине 2024 года российские военные освобождали в среднем до 200 квадратных километров ежемесячно. В августе и сентября ВС России взяли под контроль 351 и 468 квадратных километров соответственно. Отмечается, что площадь освобождённой территории только за два указанных месяца в 5,5 раза превосходит площадь территории, освобождённой за весь прошлый год.

По мнению авторов, активное продвижение российских сил в зоне специальной военной операции связано с изменением Вооружёнными силами России тактики ведения боевых действий. Также одной из причин называется дефицит вооружений у ВСУ, возникший в силу того, что западные союзники киевского режима не успевают удовлетворять потребности Украины и выполнять свои обещания.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик компании Black Bird Group Паси Паройнен в интервью The Washington Post заявил, что ВС России продвигаются на Донбассе с невиданной с момента начала СВО скоростью. Он также указал, что российские военные в период с начал августа по конец сентября освободили от украинских формирований более 820 квадратных километров территории.

По словам военного корреспондента Дмитрия Стешина, успех наступления российских военных зависит от многих факторов. В частности, он отметил растянутость фронта и низкую мотивацию украинских военных, а также тактическое планирование и использование тактики неожиданности ВС России.

Ускорение наступления российских военных также отметил президент России Владимир Путин. Как уточнил глава российского государства, территории, которые освобождают ВС РФ, исчисляются квадратными километрами.