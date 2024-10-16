Вашингтон, 16 октября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден, по всей вероятности, встретится на текущей неделе с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ в Берлине. Об этом 15 октября сообщила телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил 14 октября, что американский лидер планирует посетить Германию на текущей неделе. Уточняется, что Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут встречу, в ходе которой обсудят и украинский конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден намерен 18 октября провести визит в Германию и провести переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Шольцем.

Встреча контактной группы должна была пройти на американской военной базе «Рамштайн» в Германии и была отменена из-за решения Байдена и главы Госдепа США Энтони Блинкена остаться в стране на фоне приближения сверхмощного урагана «Милтон». На заседании планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.