Байден в Берлине встретится с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании
Вашингтон, 16 октября, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден, по всей вероятности, встретится на текущей неделе с лидерами Великобритании, Франции и ФРГ в Берлине. Об этом 15 октября сообщила телекомпания CNN.
Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил 14 октября, что американский лидер планирует посетить Германию на текущей неделе. Уточняется, что Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут встречу, в ходе которой обсудят и украинский конфликт.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Байден намерен 18 октября провести визит в Германию и провести переговоры с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Шольцем.
Встреча контактной группы должна была пройти на американской военной базе «Рамштайн» в Германии и была отменена из-за решения Байдена и главы Госдепа США Энтони Блинкена остаться в стране на фоне приближения сверхмощного урагана «Милтон». На заседании планировалось обсудить вопрос о возможном предоставлении Киеву «разрешения» на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.