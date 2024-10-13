Берлин, 13 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, ранее отменивший из-за урагана «Милтон» визит в Германию, планирует посетить Берлин на следующей неделе, сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Global Look Press/Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency Джо Байден

«В текущем календаре официальные встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Олафом Шольцем запланированы на пятницу», — сказано в публикации.

В материале сказано, что Байден отменил поездку в Германию и Анголу, которая была запланирована на 10–15 октября, из-за необходимости координировать помощь штатам, пострадавшим от ураганов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за главой Белого дома отменил запланированную поездку в Германию на встречу «Рамштайн».

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи контактной группы по обороне на базе «Рамштайн» в Германии Украине могут быть предложены «более конкретные шаги» по членству в НАТО. Уточняется, что на этой встрече глава киевского режима Владимир Зеленский может ещё раз представить свой «план победы».