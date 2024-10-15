Украинские БПЛА атаковали пять населённых пунктов в Белгородской области
Белгород, 16 октября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Пять населённых пунктов в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник вечером, 15 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Дроны ВСУ продолжают наносить удары по нашей области», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.
По информации Гладкова, в результате атак БПЛА в селе Устинка сгорел коммерческий объект, который не функционировал. В посёлке Майский повреждены инфраструктурный объект и два автомобиля.
В селе Борисовка осколками сдетонировавшего беспилотника посечены заборы двух частных домовладений. В селе Тишанка БПЛА атаковал и повредил транспортное средство. В селе Вязовое при ударе о крышу частного домовладения сдетонировал украинский FPV-дрон.
Губернатор Белгородской области отметил, что информация о последствиях атак уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что украинские войска с помощью БПЛА атаковали рейсовый автобус, в результате чего пострадали восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Шестерых из пострадавших госпитализировали, двоих отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.
Утром 15 октября житель посёлка Октябрьский в Белгородском районе пострадал из-за атаки украинских боевиков, сбросивших боеприпас на его дом с помощью беспилотника. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения, его госпитализировали.