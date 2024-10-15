Белгород, 16 октября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Пять населённых пунктов в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском районах Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник вечером, 15 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дроны ВСУ продолжают наносить удары по нашей области», — написал губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

По информации Гладкова, в результате атак БПЛА в селе Устинка сгорел коммерческий объект, который не функционировал. В посёлке Майский повреждены инфраструктурный объект и два автомобиля.

В селе Борисовка осколками сдетонировавшего беспилотника посечены заборы двух частных домовладений. В селе Тишанка БПЛА атаковал и повредил транспортное средство. В селе Вязовое при ударе о крышу частного домовладения сдетонировал украинский FPV-дрон.

Губернатор Белгородской области отметил, что информация о последствиях атак уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что украинские войска с помощью БПЛА атаковали рейсовый автобус, в результате чего пострадали восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Шестерых из пострадавших госпитализировали, двоих отпустили домой на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

Утром 15 октября житель посёлка Октябрьский в Белгородском районе пострадал из-за атаки украинских боевиков, сбросивших боеприпас на его дом с помощью беспилотника. У мужчины диагностированы множественные осколочные ранения, его госпитализировали.