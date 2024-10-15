Идлиб, Сирия, 16 октября, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России в течение прошедших суток уничтожили три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению БПЛА в Сирии. Об этом 15 октября сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«ВКС России нанесены высокоточные удары по объектам незаконных вооружённых формирований в Идлибской зоне деэскалации», — указал он в ходе брифинга.

В результате ударов уничтожены три пункта подготовки террористов, один склад и две мастерские по изготовлению беспилотных летательных аппаратов.

Игнасюк подчеркнул, что удары ВКС России нанесены в целях пресечения попыток боевиков радикальных формирований атаковать объекты на территории, подконтрольной правительству Сирии.

По словам замруководителя ЦПВС, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск. В результате миномётного обстрела в провинции Алеппо ранен сирийский военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Олег Игнасюк сообщил, что в Сирии при проверках укрытий незаконных вооружённых формирований обнаружены 16 схронов с оружием американского производства. Указанные объекты поражены ударами ВКС России в период с 23 сентября. 2 октября Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по четырём местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф.