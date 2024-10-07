Дамаск, 7 октября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. В Сирии в укрытиях боевиков обнаружили 16 схронов с оружием американского производства. Об этом 7 октября на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) Олег Игнасюк.

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«При проверках укрытий незаконных вооружённых формирований, поражённых ударами ВКС в период с 23 сентября 2024 года, обнаружено 16 схронов с оружием американского производства», — уточнил Игнасюк.

По его словам, при взаимодействии командования Вооружённых сил Сирии и российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых мероприятий в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Воздушно-космические силы России ударили по четырём местам базирования боевиков в Сирии. Ранее в Идлибской зоне деэскалации выявили пять фактов обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков.

В сентябре российские военные в провинции Идлиб отразили попытку атаки боевиков на позиции правительственных войск Сирии. В результате боевых действий был ликвидирован один террорист.