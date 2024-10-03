Дейр-эз-Зор, Сирия, 3 октября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырём местам базирования боевиков в Сирии. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике капитан первого ранга Олег Игнасюк.

Александр Маркин

«Командованием Вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», — сообщил он в ходе брифинга.

Игнасюк добавил, в течение прошедших суток в Идлибской зоне деэскалации выявлено пять фактов обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны боевиков.

Кроме того, ЦПВС за сутки зафиксировал 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии авиацией так называемой международной коалиции во главе с США. В районе Эт-Танф нарушения допустили три пары истребителей F-15, пары истребителей F-16 и F/A-18 и пара штурмовиков А-10.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября замруководителя ЦПВС сообщил, что российские военные в сирийской провинции Идлиб отразили попытку атаки боевиков на позиции правительственных войск Сирии. В результате боевых действий ликвидирован один террорист.

26 сентября Олег Игнасюк проинформировал, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с истребителем Су-24 ВКС России. По его словам, столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российских лётчиков, своевременно предпринявших необходимые меры для предотвращения инцидента.