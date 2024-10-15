Вашингтон, 15 октября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Селидово оказались в ситуации, когда им придётся либо сдаться плен, либо погибнуть. Об этом 14 октября заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

РИА Новости

«Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения», — рассказал он в эфире своего Youtube-канала Deep Dive.

По его словам, российские войска продолжают активное продвижение на данном направлении и уже практически перекрыли пути отхода из Селидово.

Как передавало ИА Регнум, ранее командование ВСУ планировало держать оборону Покровска по линии Селидово — Новгродовка — Красный Яр — Гродовка. Однако российские войска последовательно прорвали фронт обороны противника в нескольких местах, разрушив планы командования украинской армии. В случае потери Покровска же российской армии открывается дорога на Днепропетровскую область.

13 октября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предположил скорое освобождение от украинских формирований города Дзержинска (украинское название — Торецк). По его словам, несмотря на продолжающиеся в городе бои, в ВСУ понимают, что его освобождение позволит ВС России продвигаться к северу ДНР.

3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили город Угледар в ДНР.