Москва, 15 октября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В зефире «Жизель», которым, предположительно, отравились десятки россиян, ранее находили превышение консерванта Е220 (диоксид серы). Роспотребнадзор привлёк фабрику к административной ответственности за опасную для здоровья продукцию, сообщил ИА Регнум источник.

Global Look Press

Проверка на кондитерском комбинате «Сокол» в подмосковном Дмитрове проводилась Роспотребнадзором в 2019 году. Тогда специалисты нашли нарушения в зефире «Жизель» с ароматом ванили и малины.

«Была обнаружена пищевая добавка консерванта диоксида серы в количестве 43 мг/кг. Об этом отсутствует обязательная информация на упаковке продукции. Норма содержания диоксида серы не должна превышать 10 мг/кг. Передозировка Е220 может привести к проблемам с ЖКТ и дыханием», — сообщил источник.

Фабрику привлекали к административной ответственности за данное нарушение.

Диоксид серы используют пищевой промышленности для обработки сырья, продуктов, тары и помещений. Он защищает продукты от окисления. Его так же используют для отбеливания бумаги и тканей, в производстве гипса, очистке воды, в металлургической и стекольной промышленности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зефир «Жизель» производят на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где делают зефир «Классический» из «ВкусВилла», которым, по данным Telegram-канала Mash, ранее также отравились несколько россиян. После отравления покупателей Роспотребнадзор устроил выездную проверку на заводе «Сокол», где производится этот зефир, изъяв образцы сладостей, продававшихся в указанных супермаркетах.

Кондитерская фабрика «Сокол» отвергла подохрения о производстве ненадлежащей продукции, которая могла бы стать причиной массовых отравлений, и заявила, что намерена судиться из-за публикаций с обвинениями.