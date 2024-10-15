Москва, 15 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Кондитерская фабрика «Сокол», выпускающая зефир под брендами «Жизель» и «Сокол», намерена судиться из-за публикаций о массовых отравлениях её продукцией. Об этом 15 октября заявил коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.

Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее 15 октября Telegram-канал Mash сообщил, что десятки россиян пожаловались на отравление зефиром с заменителем сахара мальтит, приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка». Тремя днями ранее СМИ писали, что сотни россиян пожаловались на отравление зефиром «Классический», приобретённым в магазинах торговой сети «ВкусВилл». У потребителей отмечались вздутие и боли в животе, а также диарея.

«Сведения, опубликованные телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения», — процитировал Шамиса РБК.

В компании уже начали подсчёт полученного от недостоверной информации ущерба.

Шамис утверждает, что изначально на симптомы отравления пожаловался один человек. Telegram-каналы же собрали статистику по отравлениям за период порядка одного года. Получилась 31 жалоба, большая часть из которых, по словам коммерческого директора, связана с неправильным употреблением продукта.

По словам Шамиса, Роспотребнадзор начал проверку на заводе «Сокола» в Дмитрове. Её результаты также приобщат к материалам для подачи в суд.

Как передавало ИА Регнум, 15 октября X5 Group приостановили продажи зефира. Представители компании отметили, что на горячую линию торговой сети «Пятёрочка» не было зафиксировано ни одной жалобы на этот зефир. Но решено было прекратить продажи для выяснения всех обстоятельств.

Двумя днями ранее в компании «ВкусВилл» опровергли сообщения о массовом отравлении зефиром с заменителем сахара мальтит. Вместе с тем торговая сеть приняла решение временно снять с продажи этот товар.