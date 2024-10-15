Москва, 15 октября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Десятки россиян пожаловались на отравление приобретённым в супермаркетах «Перекрёсток» и «Пятёрочка» и зефиром, который содержит в составе заменитель сахара мальтит. Об этом 15 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Семехин Анатолий/Фотохроника ТАСC

«Среди пострадавших: десятки человек. Все они съели [зефир] «Жизель» и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею. В составе: всё те же мальтитный сироп и мальтит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вид зефира производят на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где делают зефир «Классический» из «Вкусвилла», которым ранее также отравились сотни россиян.

Позднее стало известно, что Роспотребнадзор устроил выездную проверку на заводе «Сокол» в Дмитрове, где производится этот зефир, изъяв образцы сладостей, продававшихся в указанных супермаркетах.

Как уточняется, все торговые сети после массового отравления приняли решение временно отказаться от продукции предприятия. При этом производитель считает виновным в произошедшем потребителей, которые, по его мнению, едят слишком много этой продукции.

«В «Соколе» от вопросов не скрываются, работают с претензиями, предоставляют документы. Добавляют, что продукт в основном для диабетиков и с ним надо аккуратнее. Однако худеющие этого якобы не читают и лопают как не в себя. Отсюда диарея, понос и так далее», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября сотни россиян пожаловались на отравление зефиром «Классический», приобретённым в магазинах торговой сети «ВкусВилл». По данным СМИ, причиной этого мог стать мальтит — спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя, который способен оказывать слабительное действие.

В компании «ВкусВилл» 13 октября опровергли сообщения о массовом отравлении зефиром. При этом торговая сеть временно сняла с продажи зефир «Классический».