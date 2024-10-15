Варшава, 15 октября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Проживающие на территории Польши граждане Украины не изъявили желания воевать в составе украинских формирований. Об этом 15 октября заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Как отметил глава польского миноброны, Варшава не смогла сформировать так называемый «украинский легион» для Вооружённых сил Украины (ВСУ), так как проживающие в Польше украинцы не проявили к этому интереса.

«Не было массового желания, не было интереса, на который мы надеялись. Пока желание выразили порядка 300 человек, а расчёт был такой, что легион может насчитывать 5-6 тыс. [бойцов]», — рассказал он в интервью порталу Interia.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября Косиняк-Камыш признал, что власти Польши не сумели сформировать так называемый «украинский легион» из-за отсутствия желающих вступить в него. Это подразделение должно было быть создано в рамках соглашения, которое ранее подписали премьер-министр Польши Дональд Туск и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Минобороны Украины 3 октября сообщило о создании в городе Люблине первого в Польше рекрутингового центра по набору добровольцев в ряды ВСУ. Отмечалось, что их собираются обучать на полигоне в Польше и Киев обязался предоставлять создаваемому подразделению форму и тыловое обеспечение, а Варшава — вооружение и технику.