Москва, 15 октября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Генпрокуратура России потребовала взыскать с британо-нидерландской нефтегазовой корпорации Shell более €1 млрд убытков, сообщили 15 октября в арбитражном суде Москвы.

Global Look Press

«Взыскивают более €1 млрд убытков», — процитировало представителя пресс-службы суда агентство «РИА Новости».

Исковое заявление о взыскании убытков с Shell Генпрокуратура подала в начале октября. Кроме Shell в качестве ответчиков упоминаются связанные с ней компании, в том числе Shell Sakhalin Services B. V. и Shell Sakhalin Holdings B. V.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля 2022 года Shell заявила о планах выйти из российских проектов, включая «Северный поток — 2» и «Сахалин-2». В начале марта в компании сообщили, что она будет поэтапно отказываться от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и сжиженного природного газа и закроет свои автозаправочные станции. У «Газпрома» и Shell были заключены на тот момент долгосрочные контракты.

В апреле 2022 года Shell уволила десятки сотрудников, работавших на «Сахалине-2» — нефтегазовом проекте по освоению Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского морского шельфа в Охотском море.