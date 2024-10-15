Москва, 15 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Москва входит в число мировых лидеров по развитию и применению цифровых технологий в повседневной жизни горожан. Их дальнейшее внедрение во всех отраслях позволит улучшить доступность и качество услуг, оказываемых жителям, а также повысить эффективность системы управления столицей. О планах города относительно развития технологий рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

mos.ru Собянин: проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

На сегодняшний день в Москве больше 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта, включая медицинские ИИ-сервисы в лучевой диагностике, интеллектуальная транспортная система, голосовой помощник Общегородского контакт-центра и другие. «В ближайшие три года мы продолжим цифровую трансформацию для повышения доступности и качества услуг, а также эффективности системы управления городом. Заложили под это бюджетные средства», — написал мэр.

Одно из приоритетных направлений — развитие и функционирование единой медицинской информационно-аналитической системы. Она объединит технологии, которые повышают эффективность работы врачей и помогают пациентам получить быструю и качественную медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения города.

Другое важное направление для города — это модернизация, развитие и тиражирование существующих подсистем и сервисов «Московской электронной школы». В частности, это предполагает развитие сервисов «Портфолио учителя» и «Цифровой учитель» на базе искусственного интеллекта, а также доработку сервисов МЭШ под потребности колледжей. Кроме того, в планах города продолжить реализовывать масштабный проект комплексного обновления инфраструктуры «Московской электронной школы».

В 2025–2027 годах работа будет продолжена, в том числе с использованием нового перспективного направления — технологий искусственного интеллекта. Столица стала лидером по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в городской среде. Для повышения эффективности работы органов власти и предоставления максимально качественного сервиса горожанам и бизнесу расширяется использование ИИ в отрасли социальной сферы и городского хозяйства.