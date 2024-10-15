Москва, 15 октября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Россия не находится в изоляции, в современном мире трудно изолировать любую страну, тем более такую большую как РФ. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Россия не находится в изоляции. И в современном мире очень трудно изолировать любую страну, тем более государство, как Российская Федерация», — заявил он на брифинге, комментируя то, что на саммит БРИКС в Казани приедут более 20 глав государств, на фоне заявлений Запада о якобы изоляции России.

Представитель Кремля отметил, что у России имеется много партнёров, также разделяющих другую систему взаимоотношений, добавив, что РФ является неотъемлемой частью международного диалога.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что доля БРИКС к 2028 году, согласно прогнозам, составит 38% мирового ВВП. Он уточнил, что при этом будет происходить снижение показателей ранее лидировавших стран «Группы семи».

Ранее в этот же день Песков назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.