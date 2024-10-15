Курск, 15 октября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Сообщения о расстреле пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области не соответствуют действительности. Об этом 15 октября заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости Апти Алаудинов

В начале октября заявление о расстреле сделал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста.

«Им (ВСУ. — Прим. ред.) надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут <…> Бойцы говорят, что они не в состоянии воевать, хотят сдаться», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По словам генерал-майора, украинские военные либо покинут позиции, либо в результате попадут в «котёл». Бойцы ВСУ часто решают сдаться российским военным, при этом подобные решения принимают, в том числе, элитные украинские подразделения, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в плен сдался ещё один украинский военный. Он принимал участие в боестолкновениях c подразделениями группировки войск «Север», в ходе которых были отражены пять контратак ВСУ в направлении поселений Любимовка, Ольговка, Толстый Луг. Украинские формирования потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля. Днём ранее в плен сдались восемь военных ВСУ.

12 октября российский военкор Юрий Котенок сообщил, что пленные высказывают желание получить гражданство России. По его словам, многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией.