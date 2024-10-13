Курск, 13 октября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Восемь военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Курской области за прошедшие сутки. Об этом в ходе брифинга 13 октября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены 10 единиц бронетехники, два миномёта и 11 автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в Минобороны.

За весь период ведения боевых действий в Курской области потери противника превысили 22,6 тыс. человек. Также пресс-служба военного ведомства сообщила, что в минувшие сутки ВСУ потеряли до 80 человек и три танка в ходе неудачных контратак и попытки прорыва через границу в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 12 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы России предприняли попытки оттеснить позиции украинских войск на курском направлении. Также Зеленский признал сложные условия для ВСУ на донецком и запорожском направлениях линии фронта.

Ежедневно украинские войска теряют очень серьёзные участки на линии боевого соприкосновения. На курском направлении противник впал в панику, заявил 10 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.