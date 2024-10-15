Москва, 15 октября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Украинские формирования попали зенитной ракетой по рынку в городе Николаеве, пытаясь отразить ракетный удар. Об этом 15 октября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.

Michal Fludra/Global Look Press

По его словам, украинские Telegram-каналы заявляют, что якобы по ресторану в Октябрьском и по рынку были нанесены удары.

«Однако по дневным фото видно, что ресторан, в котором на втором этаже гостиница, просто задет ракетой, которая по итогу взорвалась на рынке. Это была ракета ПВО, выпущенная бандеровцами с терновского направления (север Николаева) по нашему благородному «Искандеру», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября российский штурмовик с позывным Штурман рассказал, что армия России с помощью беспилотников наблюдает случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами собственных бойцов, пытающихся сбежать с передовой. Он уточнил, что заградотряды ВСУ стреляют по своим же подразделениям, оттягивающимся назад, когда у них заканчиваются боеприпасы.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 13 октября рассказал, что украинские войска потеряли взвод бойцов в ходе неудачной попытки контратаки в селе Левадное в Запорожской области. По его словам, российские военные прорвали оборону киевских боевиков на времевском направлении и водрузили флаг России над северными окраинами села.