Москва, 11 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) России при помощи дронов фиксируют случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые пытаются бежать с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил штурмовик одного из российских подразделений с позывным Штурман.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам бойца, когда у противника заканчиваются боеприпасы, они стараются оттягиваться назад. Тогда заградотряды ВСУ открывают по ним огонь.

«По ним открывают огонь пулемётами, либо чем-то тяжелее. При каждом штурме или контрнаступе гибнет до десятка военнослужащих ВСУ», — приводит слова ШтурманаТАСС.

Штурмовик также добавил, что украинские подразделения несут большие потери личного состава. Но, несмотря на это, наращивается количество убитых под дружественным огнём бойцов.

16 июля ИА Регнум передавало, что военнослужащие ВСУ расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, и на других участках фронта украинских бойцов, которые пытаются сдаться в плен, расстреливают их же сослуживцы.

В Курской области киевские боевики расстреляли своих же сослуживцев за попытку сдаться в плен. Инцидент произошёл у села Весёлое в Глушковском районе. Украинские бойцы на полной скорости ехали в сторону российских позиций. Бойцам ВСУ пришлось прорываться через огонь своих сослуживцев. Экипаж не выжил.