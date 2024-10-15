Киев, 15 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вечером 14 октября заявил, что КНДР якобы фактически стала участником конфликта на Украине, так как страна поддерживает Россию в этом вопросе.

IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press Владимир Зеленский

По словам Зеленского, на заседании ставки главнокомандующего он заслушал доклад разведывательных служб Украины.

«[Обсуждали] фактически включение в <…> [конфликт] Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание <…> [конфликта]», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону украинского конфликта для поддержки России. Южнокорейский военный в связи с этим напомнил о взаимном договоре, подписанном Россией и КНДР, назвав его «похожим» на военный союз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября прокомментировал такого рода заявления Сеула. Представитель Кремля назвал подобные сообщения похожими на информационную утку.

Президент России Владимир Путин 20 июня в ходе своего визита в Пхеньян подчёркивал, что в использовании военных из Северной Кореи в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.