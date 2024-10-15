Москва, 15 октября, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Командир украинского добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осуждённый Басманным судом Москвы за призывы калечить пленных российских военных на 5,5 лет колонии, не стал обжаловать решение суда в апелляции, приговор вступил в силу. Об этом 15 октября сообщило ТАСС со ссылкой на источник в суде первой инстанции.

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«Приговор обжалован не был в установленный законом срок, поэтому решение суда вступило в силу», — заявил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Геннадия Друзенко и украинскую телеведущую Наталью Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Причиной послужили прозвучавшие от упомянутых лиц призывы к насилию над российскими военными. Уголовные дела в их отношении возбудили в марте. В июле суд вынес Друзенко и Мосейчук приговор.