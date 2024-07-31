* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 31 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Украинскую телеведущую Наталью Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заочно приговорили к пяти годам лишения свободы. Такое решение вынес Басманный районный суд Москвы.

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Телеведущую признали виновной в возбуждении ненависти и вражды (ч. 2 ст. 282 УК).

Ранее Мосейчук неоднократно призывала к насилию над российскими военными.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Мосейчук и Геннадия Друзенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Причиной послужили прозвучавшие от упомянутых лиц призывы к насилию над российскими военными. Уголовные дела в их отношении возбудили в марте 2023 года.

26 июля Мосгорсуд заочно приговорил к семи годам колонии общего режима украинского телеведущегоФахрудина Шарафмала (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к убийству россиян.