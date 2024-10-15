Москва, 15 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Кадры с моментом, предположительно, подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на капоте внедорожника TANK, который произошёл на улице Профсоюзной в Москве, во вторник, 15 октября, опубликовал Telegram-канал «112».

Следственный комитет РФ

Инцидент на улице Профсоюзной произошёл ранее в этот же день, 15 октября, когда из подъезда жилого дома вышли трое мужчин и шестилетний ребёнок. Они подошли к автомобилю и заметили на капоте у лобового стекла пакет, после чего внезапно прогремел взрыв. В результате все троя получили осколочные ранения и были госпитализированы.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Расследование производства московская прокуратура взяла на контроль.

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