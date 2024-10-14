Угледар, ДНР, 14 октября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России обнаружили тайник украинских боевиков с боеприпасами для гранатомётов производства Польши и США юго-западнее Угледара. Об этом 14 октября рассказал российский военный с позывным Калмык.

Алексей Майшев/РИА Новости

«При осмотре места был найден данный схрон. Данный схрон был предназначен, скорее всего, для диверсионных групп противника, которые планировали провести какие-либо акции против наших военнослужащих», — процитировал его слова ТАСС.

Военный добавил, что обнаруженные в тайнике боеприпасы изъяли для дальнейшего изучения.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября сотрудники ФСБ нашли на юго-востоке Донецкой Народной Республики (ДНР) крупный тайник со взрывчаткой и боеприпасами. Отмечалось, что из него были изъяты: два ручных гранатомёта и более 160 выстрелов к ним, 140 ручных гранат, 92 осколочных гранатомётных выстрела и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.

В Росгвардии 27 сентября рассказали об обнаружении на окраине одного из населённых пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) двух крупных схронов с огнестрельным оружием и боеприпасами. Изъятые оттуда оружие и боеприпасы были переданы силовикам, а непригодные для использования боеприпасы уничтожили.