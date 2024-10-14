Брюссель, 14 октября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза ЕС вновь не достигли договорённости о разблокировании для Украины средств Европейского фонда мира. Об этом 14 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

ИА Регнум

«Соглашения всё ещё нет, но мы его почти достигли», — сказал он.

При этом Боррель признал, что не может быть уверен в принятии этого решения на следующей встрече глав МИД ЕС, которая пройдёт в ноябре и станет для него последним на посту главы европейской дипломатии.

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