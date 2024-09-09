Будапешт, 10 сентября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Власти Венгрии планируют направить свою часть средств из Европейского фонда мира на оборону Чада вместо оплаты военных поставок украинской армии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто на пресс-конференции со своим африканским коллегой.

Voice of America Бронетехника армии Чада

«Мы инициировали выделение Евросоюзом 14 млн евро из так называемого Европейского фонда мира на развитие оборонного потенциала Чада», — пояснил венгерский политик.

По словам Сийярто, предложение Венгрии обсудят на Совете постпредов стран ЕС 26 сентября. Будапешт надеется, что его примут.

Отмечается, что за два дня визита делегации из Чада стороны подписали ряд соглашений, в том числе в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.

Как сообщало ИА Регнум, Петер Сийярто осудил идею использования Украиной поставляемого Западом оружия для ударов вглубь российской территории. Своё мнение он высказал 6 сентября.

Глава МИД Венгрии назвал идею использования поставляемого Западом оружия для ударов вглубь РФ опасной эскалацией. Он подтвердил приверженность Венгрии дипломатии, а не оружию.

Кроме того, Сийярто напомнил, что больше оружия означает больше смертей и больше разрушений.