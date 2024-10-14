Москва, 14 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп едва ли мог организовать третье покушение на себя, заявил 14 октября политолог и американист Малек Дудаков.

Global Look Press/Aimee Dilger/Keystone Press Agency Дональд Трамп

«Не стоит верить в такую историю заговоров. Тем более, как мы видим, второе и третье покушения никак на рейтингах Трампа не сказались, и на мнения электората они уже, в общем-то, не влияют», — сказал эксперт в беседе с News.ru.

Кроме того, отметил Дудаков, охранять Трампа действительно стали более надёжно, и поэтому организовать на него покушение теперь существенно труднее, чем прежде, несмотря на то что, по словам политолога, у Трампа остаётся много недоброжелателей.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября Трамп выступал на предвыборном митинге в штате Калифорния. Полицейские остановили автомобиль 49-летнего Вема Миллера в 400 метрах от места выступления кандидата в президенты США. У мужчины обнаружили поддельный пропуск для прессы. Силовики обыскали машину и обнаружили тайник с поддельными паспортами и водительскими удостоверениями, а также дробовик, заряженный пистолет и магазин. Водителя задержали по обвинению в хранении оружия, позже Миллера отпустили под залог в 5 тыс. долларов.

13 июля в Трампа стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания). Тогда он получил лёгкое ранение в ухо, стрелок по имени Томас Мэттью Крукс был ликвидирован на месте сотрудниками Секретной службы. Второе покушение на политика было совершено 15 сентября, когда он играл в гольф в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). ФБР задержало подозреваемого Райана Уэсли Рута. В результате инцидента Трамп не пострадал.