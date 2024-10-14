Долгопрудный, Московская область, 14 октября, 2024, 18:41 — ИА Регнум. У расстрелявшего супружескую пару в Долгопрудном, а затем покончившего с собой жителя Москвы Алексея В. нашли укороченное двуствольное ружье и пистолет, сообщил 14 октября источник ИА Регнум.

Global Look Press/IMAGO/rolf kremming

Нападение на семейную пару произошло 11 октября в микрорайоне Шереметьевский. По версии следствия, Алексей открыл по супругам Ирине и Юрию В. огонь в 100 метрах от дома № 30 по улице Маяковского. Причиной конфликта стало парковочное место.

Опергруппа обнаружила на месте происшествия труп 52-летнего Алексея.

По данным источника, мужчина проживал с матерью. Женщина характеризует его как положительного человека. При этом она оказалась не в курсе того, что у сына были пистолет «Тульский Токарев», а также укороченное двуствольное ружьё и патроны.

Кроме того, у подозреваемого обнаружили два свёртка с патронами калибра 7,62 мм — всего 25 штук. Также изъяты семь патронов калибра 12 мм и магазин с восемью такими же патронами. Также найдены пистолетный магазин с двумя патронами калибра 12 мм в пластмассовом контейнере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему»). Следствие назначило медицинскую экспертизу трупа, молекулярно-генетическую и баллистическую экспертизы.

Подозреваемый в совершении нападения на семейную пару проживал в Москве. Он был холостяком, на учёте у нарколога и психиатра не состоял и не был судим.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября стало известно о стрельбе в Долгопрудном, в результате которой погиб москвич Юрий В. Его жена Ирина получила ранение ноги.

Стрельбу открыл их сосед из-за давней ссоры по поводу парковочного места во дворе.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»).