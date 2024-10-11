Долгопрудный, Московская область, 11 октября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Мужа и жену расстреляли в подмосковном Долгопрудном во время прогулки с собакой. Вооружённый мужчина вышел на них из-за кустов и открыл огонь, сообщает 11 октября Telegram-канал «112».

Юрий Вершков погиб на месте, его жена Ирина раненной убежала в лес. Сейчас она находится в больнице.

Тело нападавшего нашли там же. Им оказался 52-летний сосед семейной пары Алексей Воробьёв. Ранее он поссорился с Вершковыми из-за парковочного места во дворе.

Воробьёв успел сделать по меньшей мере пять выстрелов, а затем покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины и покушении на убийство 40-летней женщины, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.