Москва, 14 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Материнский капитал на первого ребёнка вырастет в 2025 году на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. Об этом 14 октября сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Прирост составит по отношению к текущему году на первого ребёнка плюс 46 тысяч, на второго ребёнка — плюс 61 тысячу соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более миллиона граждан», — сказал он.

Котяков отметил, что с 1 февраля материнский капитал проиндексируют по уровню фактической инфляции — в проекте федерального бюджета предусмотрен его рост на уровне 7,3%.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что размер материнского капитала на второго ребёнка может превысить отметку в 1 млн рублей уже в 2026 году. Она напомнила, что размер этой выплаты повышается ежегодно с учетом инфляции, из-за чего, по её мнению, через три-пять лет маткапитал на первого ребёнка также вырастет до 1 млн рублей.

22 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов. Документ вступит в силу 1 марта 2025 года.