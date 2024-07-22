Москва, 22 июля, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 22 июля подписал закон, разрешающий тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство через эскроу-счета. Текст документа размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Наталья Гарнелис/ТАСС

«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на эскроу-счет, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство объекта индивидуального жилищного строительства», — сообщается в документе.

Закон определяет процедуру возврата средств маткапитала в случае, если владелец эскроу-счёта расторгнет договор.

Закон вступит в силу 1 марта 2025 года. Он вносит изменения в акты закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

Эскроу-счета на рынке строящейся недвижимости используют для безопасности сделок. Положенные на такой банковский счёт деньги не поступают сразу продавцу. Их блокируют до наступления определённых условий.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года Путин подписал закон, разрешающий использовать маткапитал для ремонта таунхаусов и других объектов капитального строительства с отдельным выходом на земельный участок.

Ранее в этот же день стало известно, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, разрешающий многодетным семьям и семьям с ребёнком-инвалидом использовать средства маткапитала для покупки автомобиля российского производства.