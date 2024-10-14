Москва, 14 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Размер материнского капитала в России на второго ребенка может превысить отметку в 1 млн рублей уже в 2026 году. Такое мнение 14 октября высказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб («Единая Россия»).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Уже с 2026 года выплаты на второго ребенка превысят миллион рублей. На 2025 год маткапитал увеличили на 61 тыс. [рублей], сейчас он составлять 894 тыс. [рублей] на второго ребенка», — заявила она в беседе с Lenta.ru.

Депутат напомнила, что размер этой выплаты повышается ежегодно с учетом инфляции, из-за чего, по её мнению, через три-пять лет материнский капитал на первого ребёнка также вырастет до 1 млн рублей.

Бессараб уточнила, что размер всех пособий индексируется по уровню не ниже инфляции, а материнский капитал увеличивают именно по реальным, а не по прогнозируемым процентам инфляции.

«Предполагали, что рост составит 4,5%, но в итоге из-за инфляции выплаты подняли на 7,3[%]. То же будет и в следующем году. Конечно, хотелось бы поднять сразу до миллиона, но получателей поддержки очень много и о всех нужно помнить», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что размер маткапитала на первого ребёнка в 2025 году увеличится на 46 тыс. рублей — до 677 тыс. рублей, на второго ребёнка — на 61 тыс. рублей, до 894 тыс. рублей. Он уточнил, что в ведомстве рассчитывают, что этой выплатой воспользуются более 1 млн россиян.

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина в конце сентября назвала размер запланированного на следующий год маткапитала. Она предположила, что маткапитал на первого ребёнка вырастет до 646 тыс. рублей, а на второго — до 854 тыс. рублей.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов. Документ вступит в силу 1 марта 2025 года.