Москва, 14 октября, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Бархатный сезон в южных регионах России завершился, в Краснодарском крае и Крыму ожидается резкое понижение температуры. Об этом 14 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Уже и в Крыму, и в Краснодарском крае температура около 15 градусов. Поэтому, конечно, бархатный сезон завершился», — рассказал учёный в беседе с «Интерфаксом».

Он отметил также, что на крымском, краснодарском и кавказском побережье сложится ситуация, когда температура воды будет сохраняться на отметке в 21-22 градуса при температуре воздуха в районе 15 градусов.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Вильфанд заявил, что в течение месяца почти на всей территории России ожидается близкая к нормальным значениям температура воздуха, при этом в южной половине европейской части, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы.

12 октября Вильфанд сообщил, что зимой в Москве ожидается переменчивая погода с гололедицей и морозами до 25 градусов в январе и феврале. По его словам, москвичам не стоит надеяться на тёплую зиму.