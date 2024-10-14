Лондон, 14 октября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский срочно приехал в Европу после отмены встречи по Украине в формате «Рамштайн», чтобы попытаться получить поддержку по вступлению в Евросоюз и по гарантиям безопасности. Такое мнение 14 октября высказал британский эксперт Александр Меркурис.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

По его словам, встреча на немецкой базе «Рамштайн» преподносилась в качестве решающей и на ней глава киевского режима рассчитывал вновь представить свой «план победы».

«Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис отметил, что Зеленский надеется получить возможность ускоренного вступления Украины в ЕС, однако это стало бы для сообщества катастрофой в экономическом плане, при этом многие страны — члены ЕС очень ясно дали понять, что они не являются сторонниками членства Украины в объединении.

«Кроме того, он обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев европейцы не в состоянии дать, так что это конец», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября итальянская газета Corriere della Sera написала, что Зеленский якобы готов пойти на прекращение огня при условии получения Украиной гарантий безопасности со стороны США. Отмечалось, что глава киевского режим также хочет ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.

Агентство Bloomberg писало, что Зеленский может смягчить позицию в отношении условий завершения конфликта на Украине. По словам автора статьи, глава киевского режима вынужден искать всевозможные варианты на фоне ослабления поддержки со стороны Запада и приближения зимы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября сообщил, что Кремль не получал сигналов от Киева о готовности к прекращению огня. Он уточнил, что в западных СМИ появилось много рассуждений на эту тему.