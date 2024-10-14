Уфа, 14 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В Уфе размер единовременной выплаты заключившим контракт с Минобороны России с 15 октября увеличат до 400 тыс. рублей. Ранее она составляла 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Александр Река/ТАСС

«Соответствующее постановление подписано мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Выплата производится обратившимся с 15 октября 2024 года в один из военных комиссариатов, расположенных на территории города», — указано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в июле текущего года по поручению главы Республики Башкортостан Радия Хабирова повысили сумму выплат от региона — с 205 000 рублей до 505 000 рублей. Соответственно, при заключении контракта уфимцы получат совокупную единовременную выплату в 1 305 000 рублей, включающую также 400 тыс. рублей от Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Курганской области власти в 2,5 раза увеличили выплаты жителям, подписавшим контракт с Минобороны России. До 1,5 млн рублей её увеличили за счёт областного бюджета, плюс дополнительно от муниципалитетов осуществляется выплата в 100 тыс. рублей. При этом Федеральная выплата составит 400 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей. Согласно документу, руководству российских регионов также рекомендовали установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это решение связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников спецоперации.