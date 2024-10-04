Курган, 4 октября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Власти Курганской области в 2,5 раза увеличат единовременную выплату жителям, заключившим контракт с Министерством обороны России, сообщил 3 октября губернатор Вадим Шумков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С понедельника (7 октября) в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт с Министерством обороны», — написал глава Курской области в Telegram-канале.

Шумков также добавил, что власти выделят дополнительное финансирование на комплектование жителей региона, принимающих участие в спецоперации. Это средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники и многое другое, уточнил он.

В пресс-службе Курганской области заявили, что выплату заключившим контракт с Минобороны увеличат до 1,6 млн рублей. Так, до 1,5 млн рублей увеличат выплату за счёт областного бюджета, плюс дополнительно от муниципалитетов будет осуществляться выплата в 100 тыс. рублей. При этом Федеральная выплата составит 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 июля подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне СВО, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей. Согласно документу, руководству российских регионов также рекомендовали установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это решение связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.