Бейрут, 14 октября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Не менее 18 человек погибли в результате ракетного удара ВВС Израиля по жилому дому в населённом пункте Эйто, расположенном на севере Ливана. Об этом 14 октября сообщается в сводке Ливанского общества Красного Креста в соцсети X (ранее Twitter).

Global Look Press/Maher Kamar/XinHua

Уточняется, что при ударе израильской авиации ещё четыре человека получили ранения. Под удар попал дом, где находились беженцы с юга страны.

Сотрудники спасательных служб продолжают разбирать завалы, и потому количество убитых и раненых может увеличиться.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 октября катарский телеканал Al Jazeera сообщил о гибели четверых человек при ударе израильских военных по лагерю палестинских беженцев в городе Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Отмечалось, что ещё 70 человек получили ранения в результате действий армии Израиля.

Вечером 10 октября агентство Reuters сообщило об ударе ВВС Израиля по центральному району Бейрута. Как рассказали очевидцы, после этого в центре ливанской столицы в небо поднялся густой столб дыма.