Четверо человек погибли при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа
Al Jazeera: четверо человек погибли при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа
Газа, Палестина, 14 октября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Четверо человек погибли в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев в городе Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Об этом 14 октября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Уточняется, что ранения получили порядка 70 человек.
По данным телеканала, авиация Израиля нанесла удар по палаточному лагерю перемещённых лиц на территории больницы мучеников аль-Аксы. В результате бомбардировки возник крупный пожар. Огонь полностью уничтожил 20–30 палаток.
Как сообщало ИА Регнум, 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести в случае новых атак Израиля. Отмечалось, что пленные, которые удерживаются в зоне конфликта, «могут попасть под перекрёстный огонь и погибнуть от рук своих же солдат».
Днём ранее Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию против ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия. Войска 401-й и 460-й бригад окружили территорию. До и во время операции Военно-воздушные силы Израиля ударили по десяткам военных объектов, чтобы помочь наземным подразделениям ЦАХАЛ.