Газа, Палестина, 14 октября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Четверо человек погибли в результате израильского удара по лагерю палестинских беженцев в городе Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа. Об этом 14 октября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уточняется, что ранения получили порядка 70 человек.

По данным телеканала, авиация Израиля нанесла удар по палаточному лагерю перемещённых лиц на территории больницы мучеников аль-Аксы. В результате бомбардировки возник крупный пожар. Огонь полностью уничтожил 20–30 палаток.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС пригрозило, что удерживаемые в секторе Газа израильские заложники могут погибнуть или пропасть без вести в случае новых атак Израиля. Отмечалось, что пленные, которые удерживаются в зоне конфликта, «могут попасть под перекрёстный огонь и погибнуть от рук своих же солдат».

Днём ранее Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию против ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия. Войска 401-й и 460-й бригад окружили территорию. До и во время операции Военно-воздушные силы Израиля ударили по десяткам военных объектов, чтобы помочь наземным подразделениям ЦАХАЛ.