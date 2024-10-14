Москва, 14 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно приговорил украинскую телеведущую Янину Соколову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к восьми годам в колонии общего режима за разжигание ненависти и вражды. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кадр из видео Янина Соколова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«40-летняя гражданка Украины Янина Соколова признана виновной по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети «Интернет», с угрозой применения насилия»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Соколову также лишили права администрировать интернет-сайты в течение трёх лет. Журналистка объявлена в международный розыск.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года Соколову объявили в розыск в России. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями телеведущей, прозвучавшими в эфире телеканала NTA.

Соколова на украинском телевидении призвала к убийству русских людей и открыто высказала угрозы в адрес представителей русского народа.

14 октября стало известно, что в международный розыск объявлена украинская журналистка и учредитель портала «Известия на Украине» Янина Соколовская. Она выехала в Эстонию.